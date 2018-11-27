Саудовская Аравия побила месячный рекорд добычи нефти

Саудовская Аравия в понедельник, 26 ноября, добыла рекордный уровень нефти, сообщает Bloomberg.

За сутки удалось добыть 11,2 млн баррелей, в то время показатель за месяц составлял около 10,8 млн баррелей нефти в сутки, передает Корреспондент.

Как передает агентство, увеличение добычи нефти связано с повышением спроса со стороны потребителей, которые готовятся к перебоям с поставками из Ирана из-за американских санкций.

Отметим, в ноябре Саудовская Аравия в дополнение к экспортируемой добытой нефти использовала нефть из внутренних и зарубежных запасов.