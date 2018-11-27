Андриан Канду получил высшую награду Палаты депутатов Румынии

Председатель парламента Андриан Канду получил высшую награду Палаты депутатов Румынии - Парламентский пояс. Церемония вручения состоялась в рамках встречи спикера с главами обеих палат румынского парламента.

Сегодня же Канду провел двусторонние переговоры с Кэлином Попеску Тэричану и Ливиу Драгней. Спикер поблагодарил румынских коллег за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции и помощь в осуществлении целого ряда проектов.

Он отметил важность двусторонних программ долгосрочного развития, в том числе по взаимоподключению знергосистем и привлечению инвестиций.

Спикер пригласил румынских коллег посетить Молдову с визитом. В знак признательности за плодотворное сотрудничество парламентов двух стран Андриан Канду вручил Кэлину Попеску Тэричану и Ливиу Драгне Медали демократии.