Преступника с прической-"штрихкодом" подняли на смех в сети

В сети посмеялись над ориентировкой преступника, опубликованной британскими полицейскими. Снимок доступен на странице West Midland Police в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 28-летнего Джеймса Флинна (James Flynn). Мужчина подозревается в сексуальных домогательствах и угрозах. Вместе с сообщением стражи правопорядка выложили фотографию предполагаемого злоумышленника, передает lenta.ru.

Вместо того, чтобы помочь полицейским с поисками потенциального преступника, подписчики страницы посмеялись над героем снимка из-за его необычной прически. Они сравнили ее со штрихкодом, который печатается на продуктах в супермаркетах.

"Парикмахер, мне сзади покороче и спереди штрихкод, пожалуйста", — пошутил один из комментаторов. "Это парикмахера нужно арестовать", — поддержал другой пользователь. "Вы можете просто просканировать его в супермаркете", — нашел решение проблемы третий.

Другие обратили внимание на то, что Флинн похож на Ральфа — персонажа из мультсериала "Симпсоны".