Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек

В результате землетрясения в остане Керманшах на западе Ирана пострадали 729 человек.

Большинство пострадавших получили легкие повреждения. После оказания медицинской помощи они покинули больницы, в стационаре по-прежнему остаются 18 человек, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился развернуть в районе бедствия интенсивную спасательную операцию, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения, передает УНИАН.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером 25 ноября. Эпицентр находился недалеко от города Сарполь-э-Захаб, где обрушилась часть домов.