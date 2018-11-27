Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразило сегодня глубокую озабоченность напряжением в Азовском море и Керченском заливе.
В пресс-релизе учреждения также сообщается, что "Республика Молдова подтверждает поддержку и признание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее право на использование международных вод".
В этом же контексте МИД Молдовы решительно осуждает "любые акты агрессии и провокации, подрывающие региональную безопасность".
"КПП работают в обычном режиме. Угрозы безопасности Молдовы нет. На границе возможны дополнительные проверки. Молдова осуждает односторонние действия России", - сказал премьер-министр Павел Филип.
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Напомним, в десяти областях Украины с 28 ноября на месяц вводится военное положение. Верховная рада поддержала предложение Петра Порошенко после долгих дебатов. Военное положение будет введено только в некоторых областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренние водах Черного и Азовского морей, в том числе и районах, граничащих с Приднестровьем.
Военное положение решили ввести в ответ на "акт неприкрытой агрессии" со стороны России. Так в Киеве расценили обстрел и захват двух военных катеров и буксира в Азовском море.
"Военное положение будет введено только в областях, граничащих с Россией, на приднестровском участке границы с Молдовой и вдоль Черного и Азовского морей. То есть там, где может быть нанесен удар", - сказал президент Украины Петр Порошенко.
Петр Порошенко уточнил, что военное положение ввели на месяц, а не два, чтобы не откладывать президентские выборы, которые должны состоятся 31 марта.
Украинскую армию перевели в режим полной боевой готовности. На вокзалах, в аэропортах и морских гаванях усилили охрану. В Винницкой области, граничащей с Приднестровьем, заявили, что к введению особого режима готовы.
Военное положение предполагает ограничение прав и свобод. Возможно введение комендантского часа, особого режима въезда и выезда из страны, реквизиция частной собственности на военные нужды, запрет на проведение митингов. Впрочем власти надеются, что до этого не дойдет.
Россия, между тем, обвиняет Украину в провокациях. Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии выразил "серьезную озабоченность в связи с решениями Киева". По его словам, захваченные российские корабли нарушили нормы международного права, незаконно войдя в российскую акваторию.
Накалятся обстановка стала утром 25 ноября. Украинским судам, направлявшимся из Одессы в Мариуполь, запретили вход в Керченский пролив. Сначала Москва заявила, что акваторию закрыли из-за севшего на мель танкера. Затем - что это сделали из соображений безопасности. Обстрел начался, когда катера и буксир решили вернуться в Одессу. В Москве заявили, что были ранены трое украинский военных, в Киеве - что пострадавших шестеро. Захваченные суда конвоировали в Керчь.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md