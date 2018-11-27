Павел Филип о ситуации в Украине: КПП работают в обычном режиме, угрозы безопасности Молдовы нет

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразило сегодня глубокую озабоченность напряжением в Азовском море и Керченском заливе.

В пресс-релизе учреждения также сообщается, что "Республика Молдова подтверждает поддержку и признание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее право на использование международных вод".

В этом же контексте МИД Молдовы решительно осуждает "любые акты агрессии и провокации, подрывающие региональную безопасность".

"КПП работают в обычном режиме. Угрозы безопасности Молдовы нет. На границе возможны дополнительные проверки. Молдова осуждает односторонние действия России", - сказал премьер-министр Павел Филип.

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Напомним, в десяти областях Украины с 28 ноября на месяц вводится военное положение. Верховная рада поддержала предложение Петра Порошенко после долгих дебатов. Военное положение будет введено только в некоторых областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренние водах Черного и Азовского морей, в том числе и районах, граничащих с Приднестровьем.



Военное положение решили ввести в ответ на "акт неприкрытой агрессии" со стороны России. Так в Киеве расценили обстрел и захват двух военных катеров и буксира в Азовском море.

"Военное положение будет введено только в областях, граничащих с Россией, на приднестровском участке границы с Молдовой и вдоль Черного и Азовского морей. То есть там, где может быть нанесен удар", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Петр Порошенко уточнил, что военное положение ввели на месяц, а не два, чтобы не откладывать президентские выборы, которые должны состоятся 31 марта.

Украинскую армию перевели в режим полной боевой готовности. На вокзалах, в аэропортах и морских гаванях усилили охрану. В Винницкой области, граничащей с Приднестровьем, заявили, что к введению особого режима готовы.

Военное положение предполагает ограничение прав и свобод. Возможно введение комендантского часа, особого режима въезда и выезда из страны, реквизиция частной собственности на военные нужды, запрет на проведение митингов. Впрочем власти надеются, что до этого не дойдет.

Россия, между тем, обвиняет Украину в провокациях. Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии выразил "серьезную озабоченность в связи с решениями Киева". По его словам, захваченные российские корабли нарушили нормы международного права, незаконно войдя в российскую акваторию.

Накалятся обстановка стала утром 25 ноября. Украинским судам, направлявшимся из Одессы в Мариуполь, запретили вход в Керченский пролив. Сначала Москва заявила, что акваторию закрыли из-за севшего на мель танкера. Затем - что это сделали из соображений безопасности. Обстрел начался, когда катера и буксир решили вернуться в Одессу. В Москве заявили, что были ранены трое украинский военных, в Киеве - что пострадавших шестеро. Захваченные суда конвоировали в Керчь.