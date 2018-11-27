С декабря повысят зарплаты более 4800 работникам "Poștа Moldovei"

Более 4 800 сельских почтальонов и сотрудников "Почта Молдовы" с декабря будут получать более высокие зарплаты, размер повышения составит до 100%. Об этом сегодня на брифинге заявил лидер демократов Влад Плахотнюк.

Плахотнюк уточнил, что самые большие повышения зарплат будут у сельских почтальонов, передает Молдпрес.

"Мы решили значительно увеличить зарплаты сотрудникам "Почты Молдовы", у которых низкие зарплаты, - от 35 до 100%. И на основании обращений, которые мы получили от граждан, мы попросили правительство, чтобы, начиная со следующего месяца, почтальоны приносили пенсии на дом пенсионерам, по их запросу".

Он заявил, что повышение зарплат, пенсий и помощи стало возможным, поскольку нынешнему руководству удалось собрать крупные поступления в бюджет благодаря порядку и реформам, обеспечив стабильный рост экономики.