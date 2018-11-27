Более 300 бенефициаров приняли участие в Национальной программе "Новатека"

В Международном выставочном центре "Moldexpo" прошло сегодня торжественное мероприятие, посвященное завершению Национальной программы «Новатека»

В мероприятии приняли участие более 300 бенефициаров и партнеров программы, которые отметили результаты ее внедрения и модернизацию библиотек, передает Молдпрес.

Здесь же проходили мастер-классы и тематические встречи на тему лидерства, влияния, профессионального развития, информационных технологий и инноваций.

В своем выступлении директор программы «Новатека» Эван Тракз отметил, что в Молдове программа внедряется с 2011 года. IREX внедряет проект при финансировании Фонда Билла и Мелинды Гейтс в сотрудничестве с Агентством США по международному Развитию (USAID) и Министерством образования, культуры и исследований. В 2012 году министерства культуры, информационных технологий и социальной защиты инициировали Программу «Новатека» для модернизации и превращения публичных библиотек страны в общественные центры, ориентированные на удовлетворение потребности граждан в обучении, отдыхе и общении.

По его словам, за последние шесть лет, 1082 библиотеки во всех районах и муниципиях страны присоединились к сети «Новатека», получив более 4000 компьютеров и 400 планшетов с бесплатным доступом в интернет для более чем одного миллиона граждан. Кроме того, более 1600 библиотекарей прошли обучение в сфере использования информационных технологий для разных целей.

Присутствовавший на мероприятии генеральный госсекретарь Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров высоко оценил результаты Программы «Новатека», подчеркнув, что это один из самых удачных проектов, внедряемых в Республике Молдова. По его словам, с помощью программы был разработан и Закон о библиотеках, который был признан европейскими экспертами как один из лучших в Европе.

В свою очередь, глава Миссии USAID в Молдове Карен Хилиард подчеркнула, что благодаря Программе «Новатека», библиотекари стали лидерами своих сообществ.

«Новатека» - программа, которая внедряется IREX в Молдове при финансовой поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс в сотрудничестве с Агентством международного развития США и Министерством образования, культуры и исследований и нацелена на превращение библиотек в общественные центры. Под руководством обученных библиотекарей и при поддержке партнеров, граждане бесплатно пользуются современными технологиями и инновационными услугами.