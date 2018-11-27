В Международном выставочном центре "Moldexpo" прошло сегодня торжественное мероприятие, посвященное завершению Национальной программы «Новатека»
В мероприятии приняли участие более 300 бенефициаров и партнеров программы, которые отметили результаты ее внедрения и модернизацию библиотек, передает Молдпрес.
Здесь же проходили мастер-классы и тематические встречи на тему лидерства, влияния, профессионального развития, информационных технологий и инноваций.
В своем выступлении директор программы «Новатека» Эван Тракз отметил, что в Молдове программа внедряется с 2011 года. IREX внедряет проект при финансировании Фонда Билла и Мелинды Гейтс в сотрудничестве с Агентством США по международному Развитию (USAID) и Министерством образования, культуры и исследований. В 2012 году министерства культуры, информационных технологий и социальной защиты инициировали Программу «Новатека» для модернизации и превращения публичных библиотек страны в общественные центры, ориентированные на удовлетворение потребности граждан в обучении, отдыхе и общении.
По его словам, за последние шесть лет, 1082 библиотеки во всех районах и муниципиях страны присоединились к сети «Новатека», получив более 4000 компьютеров и 400 планшетов с бесплатным доступом в интернет для более чем одного миллиона граждан. Кроме того, более 1600 библиотекарей прошли обучение в сфере использования информационных технологий для разных целей.
Присутствовавший на мероприятии генеральный госсекретарь Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров высоко оценил результаты Программы «Новатека», подчеркнув, что это один из самых удачных проектов, внедряемых в Республике Молдова. По его словам, с помощью программы был разработан и Закон о библиотеках, который был признан европейскими экспертами как один из лучших в Европе.
В свою очередь, глава Миссии USAID в Молдове Карен Хилиард подчеркнула, что благодаря Программе «Новатека», библиотекари стали лидерами своих сообществ.
«Новатека» - программа, которая внедряется IREX в Молдове при финансовой поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс в сотрудничестве с Агентством международного развития США и Министерством образования, культуры и исследований и нацелена на превращение библиотек в общественные центры. Под руководством обученных библиотекарей и при поддержке партнеров, граждане бесплатно пользуются современными технологиями и инновационными услугами.
Комментарии
- Мэрия Кишинева объявила тендер на покупку 50 автобусов
- На еврейском кладбище в Кишиневе начались ремонтные работы
- С декабря повысят зарплаты более 4800 работникам "Poștа Moldovei"
- Компенсации за отопление вырастут на 12%
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- На нескольких столичных улицах запланированы отключения воды
- Движение по мосту через Днестр у сел Унгурь и Бронница откроют в тестовом режиме
- В Кишиневе проходит бизнес-мероприятие "Moldova business week 2018"
- Опрос: граждане считают, что депутатов в парламенте должно быть меньше
- На улицах вокруг Центрального рынка обустроят платные парковки
- Пассажир дельтаплана чудом не погиб во время полета в Швейцарии
- Нападавший на автобус с футболистами Боруссии получил 14 лет тюрьмы
- Мэрия Кишинева объявила тендер на покупку 50 автобусов
- Xiaomi разрабатывает смартфон с двумя экранами
- В Запорожье дети отравились испарениями титана в поезде
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Появились подробности убийства бизнесмена в Вулканештах
- В Австрии остановились все поезда
- Опрос: рейтинг доверия граждан к Владу Плахотнюку непрерывно растет
- Верховная Рада одобрила указ Порошенко: в Украине ввели военное положение
- Головокружительный успех: астролог назвал три знака, которым повезет в 2019 году
- Чудом остался жив после шести огнестрельных ранений: житель села Стояновка рассказал подробности покушения
- Последняя неделя осени в Молдове будет на редкость холодной
- У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке
- Актер из "Улиц разбитых фонарей" пропал без вести
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md