КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.

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