Вместе с распространением 5G будет расти и мобильный трафик. Например, через шесть лет смартфон обычного американца будет потреблять около 50 Гб информации в месяц.
Специалисты компании Ericsson сделали прогноз относительно глобального развития сетей пятого поколения. По их мнению, к 2024 году 5G станет нормой нашей жизни — в сетях стандарта будет около 1,5 млрд подключений, пишет life.
Согласно прогнозу компании, к концу 2024 года лидерами сегмента будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия — по 55% и 43% мобильных подключений соответственно. В странах Западной Европы проникновение технологии будет меньше — порядка 30% подключений. По глобальным подсчётам, через шесть лет 40% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G.
Высокими темпами будет развиваться и сегмент "интернета вещей" (IoT). К 2024 году к сетям IoT должно быть подключено не менее 4,1 млрд девайсов. Лидерами в этой области станут страны Северо-Восточной Азии.
Также Ericsson обратила внимание на стремительный рост мобильного трафика. Так, в третьем квартале 2018 года мобильный трафик данных вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объёму потребления лидирует Северная Америка, где на один девайс приходится около 8,6 Гб в месяц. Прогнозируется, что в период с 2018 года по 2024 год мобильный трафик вырастет в 5 раз.
Фото: © Пресс-служба Ericsson
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