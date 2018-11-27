На еврейском кладбище в Кишиневе начались ремонтные работы

Еврейское кладбище в Кишиневе станет музеем под открытым небом. Здесь восстановят надгробия и отреставрируют синагогу. А начали с генеральной уборки - первой за 50 лет.

"После того, как кладбище приведут в порядок, вывезут весь мусор и спиленные ветки, начнется подготовка проекта. Мы составим план работ по его восстановлению", - говорит директор Агентства реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Работа на кладбище обеспокоила владельцев соседних домов. Их возмутил демонтаж части ограды. В администрации же говорят, это было необходимо.

"Повторяется неприятная ситуация прошлого года. Тогда нам тоже нужно было вывезти мусор, и мэр распорядился открыть ворота несмотря на возмущение соседей", - сказала директор Комбината ритуальных Людмила Боцан.

В октябре глава кабмина распорядился подготовить план восстановления кладбища и открытия центра памяти жертв Холокоста.

Площадь еврейского кладбища - 12 гектаров, здесь более 40 тысяч могил. Первым захоронениям - около 300 лет.