Не достаточно рождественской атмосферы: туристы массово отменяют каникулы в Лапландии

Многие семьи решили отменить запланированные каникулы в Лапландии, где живет Санта-Клаус. Причина проста: нет снега, как сообщает Metro.

Одна британская семья заплатила более £2000 за ночь в Рованиеми, теперь же хочет отказаться от поездки: "Мы заплатили за одну ночь столько же, сколько заплатили бы за две недели на пляже. Плюс расходы на зимнюю одежду для нас и детей. Эта поездка должна была стать чем-то особенным, а в итоге мы сражаемся за то, чтобы вернуть деньги".

Как сообщает метеорологическая служба Финляндии, шансы на то, что в ближайшие десять дней в Лапландии выпадет снег, ничтожны, хотя температура будет ниже нуля. Как сообщают представители турагентств, этот год в Финляндии выдался чрезвычайно теплым и бесснежным, передает Моя Планета.