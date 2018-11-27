Врачи пошли на причудливый эксперимент: проглотили детальки LEGO

Шестеро педиатров из Австралии и Великобритании поставили на себе эксперимент. Они проглотили головы "лего-человечков" и замерили, сколько времени уйдет на то, чтобы вернуть игрушечные детали.

В среднем врачи возвращали свое LEGO почти через два дня. В некоторых случаях — через день или три. При этом один из педиатров так и не нашел свою игрушечную голову, передает "Медуза".



Также участники эксперимента выяснили, что проглоченные детали не повлияли на консистенцию фекалий и не вызвали каких-либо неприятных ощущений, пишет УНИАН.

Эксперимент проводился для того, чтобы успокоить родителей. Многие переживают, что их дети могут пострадать, проглотив игрушечные детали. Педиатры утверждают, что бояться нечего — скорее всего, детский организм еще быстрее избавится от посторонних предметов.



Тем не менее, исследователи советуют немедленно обращаться к врачу, если ребенок проглотил острые предметы, магниты или монеты (а также если он жалуется на боль в животе).





