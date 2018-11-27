Xiaomi разрабатывает смартфон с двумя экранами

Компания Xiaomi разрабатывает смартфон с двумя дисплеями. Об этом сообщает I Geek Phone с отсылкой на китайские источники.

Основной дисплей флагмана будет занимать около 98 процентов передней панели и составит 6,5 дюйма. По слухам это будет дисплей AMOLED от Samsung с разрешением 2 340 х 1 080 пикселей. Под экраном разместят сканер отпечатков пальца, пишет Корреспондент.

На задней панели смартфона разместят 4-дюймовый экран с высоким разрешением. Над экраном расположатся камеры 12, 20 и 40 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Таким образом можно будет отказаться от дополнительной камеры для селфи.

Новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 8150 и сможет поддерживать до 512 ГБ встроенной памяти.