Мэрия Кишинева объявила тендер на покупку 50 автобусов

Столичная мэрия снова объявила тендер на покупку 50 автобусов. Запланирован он на 13 декабря. Требование для потенциальных участников конкурса решили облегчить, а оплатить закупку Кишиневская администрация обязуется за три года.

"Первые три аукциона предполагали оплату в течение шести лет. Мы решили изменить условия. Теперь они не включают требование о финансовой гарантии в миллион евро до завершения контракта. Поставщик автобусов должен был положить такую сумму на специальный счет, но это оказалось невыполнимым условием", - сказал и.о. начальника Управления транспорта Виталие Бутучел.

Три предыдущие аукциона не состоялись, так как, либо не собрали участников, либо поданные заявки не соответствовали требованиям.

14 декабря состоится тендер по закупке десяти снегоуборочных машин. Мэрия теперь готова выделить на их приобретение на 12 миллионов леев, а 16.