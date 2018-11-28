Убийство детей в Хынчештском районе: полиция задержала подозревамого

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в деле об убийстве двух подростков в Хынчештском районе.

Напомним, 25 ноября в полночь в селе Мерешены Хынчештского района произошла жуткая трагедия. Дом, в котором находилось двое подростков 15 и 16 лет был подожжен, а у самих детей, как позже выяснилось, были следы насильственной смерти.

Пока известно, что подозреваемый незадолго до трагедии распивал с подростками алкоголь. Другие обстоятельства полиция выясняет, сообщает allmoldova.