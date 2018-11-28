Клаус Йоханнис: Румыния уделяет большое внимание восточному партнерству и поддержке европейского курса Молдовы

Ситуация в Молдове стала одной из тем, затронутых президентами Румынии и Франции в ходе встречи в Париже, где Клаус Йоханнис находится с официальным визитом. Главы двух государств обсуждали приоритетные вопросы европейской политики - брексит, выборы в Европарламент, а также переход к Румынии председательства в Совете ЕС с 1 января 2019 года.

Коснувшись региональной ситуации, Клаус Йоханнис отметил, что Румыния уделяет большое внимание восточному партнерству и поддержке европейского курса Молдовы.

По его убеждению, Евросоюз и страны-участницы должны соблюдать обязательства и не прекращать стимулирование реформ в европейском духе.

Как отметил французский президент, вопросы соседства Евросоюза входят в число его приоритетов.

"Мы будем говорить и о Восточных Балканах, и о Молдове. Нам надо подробно обсудить вызовы для Европы, для ответов на которые у нас есть общие амбиции, и у меня, и у президента Йоханниса", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.