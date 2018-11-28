Молодым специалистам, работающим в столице, компенсируют расходы на аренду жилья

Молодым специалистам, работающим в Кишиневе, компенсируют расходы на аренду жилья. Возмещения в размере тысячи леев в месяц получат работники школ, детсадов, больниц, учреждений культуры и местной администрации.

"Первые три года работник обладает статусом молодого специалиста, это период адаптации и обучения. В нашей системе образования сейчас трудятся 140 молодых специалистов", - говорит замначальника Управления образования Виорика Негрей.

Компенсацию получат почти 500 молодых специалистов, в том числе более 140 учителей. Им возместят оплату аренды жилья за последние четыре месяца. На эти цели выделено два миллиона леев. Столичная администрация намерена изыскать возможности для такой поддержки молодых специалистов и в 2019 году.