Молодым специалистам, работающим в Кишиневе, компенсируют расходы на аренду жилья. Возмещения в размере тысячи леев в месяц получат работники школ, детсадов, больниц, учреждений культуры и местной администрации.
"Первые три года работник обладает статусом молодого специалиста, это период адаптации и обучения. В нашей системе образования сейчас трудятся 140 молодых специалистов", - говорит замначальника Управления образования Виорика Негрей.
Компенсацию получат почти 500 молодых специалистов, в том числе более 140 учителей. Им возместят оплату аренды жилья за последние четыре месяца. На эти цели выделено два миллиона леев. Столичная администрация намерена изыскать возможности для такой поддержки молодых специалистов и в 2019 году.
Комментарии
- Отмену тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией блокирует бывший румынский премьер
- Мэрия Кишинева объявила тендер на покупку 50 автобусов
- На еврейском кладбище в Кишиневе начались ремонтные работы
- Более 300 бенефициаров приняли участие в Национальной программе "Новатека"
- С декабря повысят зарплаты более 4800 работникам "Poștа Moldovei"
- Компенсации за отопление вырастут на 12%
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- На нескольких столичных улицах запланированы отключения воды
- Движение по мосту через Днестр у сел Унгурь и Бронница откроют в тестовом режиме
- В Кишиневе проходит бизнес-мероприятие "Moldova business week 2018"
- В Австралии из-за жары погибли сотни летучих лисиц
- В Грузии начался второй тур президентских выборов
- Forbes назвал самых богатых телеведущих
- Отмену тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией блокирует бывший румынский премьер
- Самолет Lion Air не был готов к полету, считает следствие в Индонезии
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Компенсации за отопление вырастут на 12%
- Врачи, которые провели пациентке эвтаназию из-за ссоры с любимым, пойдут под суд
- Близняшки спустили $250 тыс., чтобы быть сексуальнее, но стали "секс-куклами"
- Полиция задержала четверых мужчин, промышлявших контрабандными вещами с "7 километра"
- Головокружительный успех: астролог назвал три знака, которым повезет в 2019 году
- Чудом остался жив после шести огнестрельных ранений: житель села Стояновка рассказал подробности покушения
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Последняя неделя осени в Молдове будет на редкость холодной
- У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md