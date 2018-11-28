Финансовая помощь Евросоюза Молдове будет направлена на конкретные проекты. В частности, по обеспечению сел питьевой водой или поддержке малых и средних предприятий. Об этом заявили в ходе визита в Кишинев представители Еврокомиссии. Они прибыли для ознакомления с ходом внедрения Соглашения об ассоциации.
Как отметил гендиректор по вопросам соседства Кристиан Даниельсон, Брюссель решил переориентировать финансовую помощь Молдове, в основном, на инфраструктурные проекты.
"Наша цель - обеспечить лучшие условия гражданам Молдовы. Чтобы жители страны могли сполна почувствовать преимущества отношений и сотрудничества с Европейским союзом", - говорит директор по вопросам соседства ЕК Кристиан Даниельсон.
Менеджер Европейской службы внешних связей по Европе и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг подчеркнул, что Соглашение об ассоциации позволило укрепить политические связи и углубить экономическую интеграцию Евросоюза и Молдовы.
"Это сотрудничество уже дало существенные экономические преимущества Молдове. Зарегистрирован рост двусторонних экономических отношений", - сказал представитель Европейской службы внешних связей Томас Майер-Хартинг.
После подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году, Евросоюз стал главным торговым партнером Молдовы и крупнейшим инвестором. В прошлом году 64% молдавского экспорта и 56% общего объема внешнеторговой деятельности было ориентировано на страны-члены ЕС.
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ОВЕН
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День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md