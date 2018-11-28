Финансовая помощь Евросоюза Молдове будет направлена на развитие инфраструктуры

Финансовая помощь Евросоюза Молдове будет направлена на конкретные проекты. В частности, по обеспечению сел питьевой водой или поддержке малых и средних предприятий. Об этом заявили в ходе визита в Кишинев представители Еврокомиссии. Они прибыли для ознакомления с ходом внедрения Соглашения об ассоциации.

Как отметил гендиректор по вопросам соседства Кристиан Даниельсон, Брюссель решил переориентировать финансовую помощь Молдове, в основном, на инфраструктурные проекты.

"Наша цель - обеспечить лучшие условия гражданам Молдовы. Чтобы жители страны могли сполна почувствовать преимущества отношений и сотрудничества с Европейским союзом", - говорит директор по вопросам соседства ЕК Кристиан Даниельсон.

Менеджер Европейской службы внешних связей по Европе и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг подчеркнул, что Соглашение об ассоциации позволило укрепить политические связи и углубить экономическую интеграцию Евросоюза и Молдовы.

"Это сотрудничество уже дало существенные экономические преимущества Молдове. Зарегистрирован рост двусторонних экономических отношений", - сказал представитель Европейской службы внешних связей Томас Майер-Хартинг.

После подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году, Евросоюз стал главным торговым партнером Молдовы и крупнейшим инвестором. В прошлом году 64% молдавского экспорта и 56% общего объема внешнеторговой деятельности было ориентировано на страны-члены ЕС.