В селе Солтэнешты мать забыла годовалую дочку на дороге. Малышка замерзла насмерть

Годовалый ребенок замерз на улице в селе Солтэнешты Ниспоренского района. Девочку оставила на дороге мать. Она возвращалась домой от кумы в состоянии сильного алкогольного опьянения, и упав, уронила ребенка. А когда поднялась, продолжила путь без дочери.

Только утром мать обнаружила потерю и отправилась на поиски дочери.

У 29-летней женщины есть десятилетний сын от распавшегося брака, а дочь она родила, находясь в незарегистрированных отношениях.

Социальный работник Солтэнешт отказалась отвечать на вопросы нашего корреспондента. Она пояснила, что такое указание ей дала начальник Ниспоренского управления соцзащиты Ксения Аксенти.

Полиция расследует случай гибели ребенка в Солтэнештах.