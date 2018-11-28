Новый посол Молдовы в Великобритании Анжела Пономарева вручила верительные грамоты Елизавете II

Новый посол Молдовы в Великобритании Анжела Пономарева вручила верительные грамоты королеве Елизавете. На церемонию в Букингемский дворец дипломат явилась в национальном костюме.

Анжела Пономарев была назначена послом в Соединенном Королевстве в начале лета. До этого она была замначальника Главного управления двустороннего сотрудничества МИДЕИ.

Три раза Понаморева работала в дипломатический миссиях в Германии, Латвии и Австрии.