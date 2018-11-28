Еще один избирательный блок заявил о намерении побороться на выборах за прохождение в парламент

О намерении побороться на выборах за прохождение в парламент заявил еще один избирательный блок. Евро-унионитская конвенция создается для продвижения интересов молдавских румын. А инициатива ее создания принадлежит Европейскому гражданскому движению Молдовы.

"У нас было несколько причин для такой инициативы. И одна из них - продолжающееся и усиливающееся этнических румын"- говорит лидер Европейского гражданского движения Валентин Долганюк. Среди участников Евро-унионистской конвенции - Зеленая партии, Экологическое движение и Национал-либеральная партия. С призывом поддержать новый блок к гражданам страны обратились представители научных и культурных кругов. "Давайте все вместе докажем всему миру, что мы, румыны Республики Молотова, способны подняться над партийными интересами, быть выше групповых предпочтений и ставить во главу угла национальный интерес", - сказал историк Анатол Цэрану.

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