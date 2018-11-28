В США назвали лучший фильм 2018 года

Национальный совет кинокритиков США определил самую лучшую ленту текущего года. Лидировал фильм Зеленая книга режиссера Питера Фаррелли. Об этом пишет Deadline.

В категориях Лучший актер и Лучшая актриса победили Вигго Мортенсен и Леди Гага. Мортенсен сыграл водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли в Зеленой книге. В то же время Леди Гага исполнила роль певицы в ленте Звезда родилась, передает Корреспондент.

А лучшим режиссером признали Брэдли Купера за его фильм Звезда родилась.

Также был назван победитель в категории Лучший анимационный фильм. Критики признали лидером Суперсемейку 2.