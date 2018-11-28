В Китае 22 человека погибли из-за взрыва вблизи химзавода

Не менее 22 человек погибли, еще 22 ранены в результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая, говорится в сообщении администрации города.

Инцидент произошел в среду в 0.41 по местному времени (вторник 18.41 по Молдове) вблизи химзавода в районе Цяодун, пишет РИА Новости.

В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Поисково-спасательные работы по-прежнему продолжаются, причины ЧП выясняются.

Как сообщает издание Paper, ЧП произошло из-за детонации опасных химических веществ в одном из грузовиков около въезда на территорию завода. Причина взрыва до сих пор не установлена. На распространенных в интернете фотографиях и видеозаписях видно, что стоящие в ряд автомобили сгорели полностью, видны почерневшие стены зданий и заборы. На месте все еще работают спасатели.