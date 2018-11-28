Отмену тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией блокирует бывший румынский премьер

Правительство Молдовы инициировало переговоры по предложению премьера Павла Филипа с правительством Румынии в целях устранения роуминговых тарифов на мобильные разговоры между двумя странами. К настоящему времени удалось отменить тарифы только на один день — 1 декабря — 100-летние Великого объединения.

Источники, близкие к процессу переговоров, рассказали Ziarul NATIONAL, что бывший премьер-министр Румынии, нынешний глава Национального агентства по администрированию и регламентированию в сфере коммуникаций Румынии (ANCOM) Сорин Гриндяну выступает против отмены тарифов на роуминг между Молдовой и Румынией, пишет kp.md со ссылкой на ziarulnational.md.

Источники отмечают, что Сорин Гриндяну аргументирует свое нежелание тем, что для некоторых операторов мобильной связи на румынском рынке это не будет выгодно. Во-первых, речь идет о компании Vodafone, которая активней всех выступает против отмены тарифов на роуминг.

Что касается позиции молдавских властей и операторов молдавского рынка, цитируемый источник отмечает, что правительство страны полностью согласно с отменой тарифов.

Кроме того, эти же источники уточнили, что со стороны молдавских операторов нет никакого несогласия, а слухи о том, что национальный оператор Moldtelecom против такой меры, лживы и были запущены специально «заинтересованной стороной».

Напомним, в течение 1 декабря этого года граждане Молдовы и Румынии смогут говорить по телефону без оплаты роуминговых тарифов. Совместная декларация на этот счет была подписана после совместного заседания правительств Бухареста и Кишинева.

- Это первый символический шаг. Мы хотим общее пространство для общения, чтобы наши граждане даже не чувствовали, что перешли из одной страны в другую и говорили по телефону без оплаты роуминговых тарифов, - отметил премьер Павел Филип.

В настоящее время правительство Молдовы ведет переговоры со странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова), а также в рамках Восточного партнерства в целях отмены тарифов на роуминг.