Forbes назвал самых богатых телеведущих

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых ведущих американского телевидения. Возглавила рейтинг адвокат Джудит Шейндлин, которая ведет программу Судья Джуди. Ее доход за прошедший год составил 147 миллионов долларов.

На второй позиции оказалась Эллен Дедженерес - неоднократная лауреатка престижной премии Эмми. С 2003 года она ведет собственное шоу, а заработок ее составил $87,5 миллиона, передает Корреспондент.

Замкнул тройку лидеров популярный американский психолог Фил Макгроу, который известен по передаче Доктор Фил. Заработок мужчины составил за прошедший год $77,5 миллиона.

Также в ТОП-5 вошли ведущий American Idol Райан Сикрест ($74 миллиона долларов) и комик Стив Харви ($44 миллиона).

Прибыль ведущих была оценена Forbes в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. В основу были взяты данные маркетинговой компании Nielsen.