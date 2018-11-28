В Грузии начался второй тур президентских выборов

В среду, 28 ноября, в Грузии начался голосование второго тура президентских выборов. Граждане страны выбирают нового лидера на следующие шесть лет.

Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября, передает Корреспондент.

Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правящей партии Грузинская мечта Тамару Чугошвили, избирательный процесс проходит спокойно.

"Насколько нам известно, все проходит мирно и спокойно… Есть попытки провокаций со стороны определенных лиц. Однако ЦИК Грузии и МВД максимально мобилизованы, чтобы не допустить каких-либо инцидентов и провокаций", - заявила Чугошвили на брифинге и призвала население к активности.