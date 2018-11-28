В Израиле нашли готический зал крестоносцев Тевтонского ордена

Археологи обнаружили готический зал в средневековом рыцарском замке Монфор, построенном 800 лет назад на территории современного Израиля.

Как сообщает Jewish.ru со ссылкой на Fox News, церемониальный зал в готическом стиле был обнаружен при исследовании замка крестоносцев Монфор. Он расположен на вершине холма в Верхней Галилее на севере Израиля, передает УНИАН.



Замок был построен немецкими крестоносцами из Тевтонского ордена в 1220-е годы. Он являлся резиденцией великих магистров. Летом 1271 года крепость пала после непродолжительной осады — ее взяли войска мамлюков.

Замок разрушил Бейбарс — мамлюкский султан Египта и Сирии, — чтобы исключить его повторное использование в качестве военной крепости.

«Значение находки сводится к тому, что она поможет нам в понимании истории создания замков крестоносцев, их дизайна и архитектуры, — говорит президент Общества по изучению Крестовых походов и латинского Востока Адриан Боас. — В частности, теперь мы знаем больше и о самом замен Монфор и его архитектурном облике».





