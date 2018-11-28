На севере Канады женщина с ребенком погибли после нападения медведя

В Канаде медведь убил 37-летнюю женщину и еt 10-месячную дочь. Об этом 28 ноября сообщает CBC News.

Вероятно, медведь атаковал женщину, когда она с дочерью вышла на прогулку. Их тела возле лесной хижины обнаружил отец ребенка. Позже он выследил медведя и убил его, пишет Известия.

Согласно информации следователей, в течение последних трех месяцев семья путешествовала в районе озера Эйнарсон в медвежьем уголке Юкона.