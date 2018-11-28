Власти австралийского штата Квинсленд проводят эвакуацию 8 тысяч человек из-за лесного пожара, сообщает телеканал ABC.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров с субботы уже достигла 20 тысяч гектаров, многие дома уничтожены. Власти заявили, что больше не могут гарантировать безопасность жителей, которые решили не эвакуироваться. Отмечается, что из некоторых районов уже невозможно провести эвакуацию, пишет РИА Новости.
По данным телеканала, распоряжение о немедленной эвакуации получили жители города Грейсмир, на который надвигается пожар.
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kp.md