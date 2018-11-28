Столичные микроавтобусы №117 и 184 временно изменят муршрут

Два столичный микроавтобуса №117 и 184 временно изменят муршрут. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии столицы.

По информации мэрии, 28-29 ноября, с 9:00 до 16:00 будет преостановлено движение транспорта по улице Думитру Рышкану на пересечении с улицей А. Сахаров. Ограничение связано с проведением на данном участке работ по обрезке деревьев.

В связи с этим маршрут микроавмобусов 117 и 184 будет временно извемен.

Маршрут микроавтобуса №117

Туда – с улицы Аэродромулуй по ул. Думитру Рышкану, ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. А. Руссо и далее по установленному маршруту;

Обратно – ул. Николае Димо, ул. Т. Владимиреску, ул. Думитру Рышкану и далее по установленному маршруту.

Маршрут микроавтобуса №184

Туда – ул. Т. Владимиреску, ул. Киев, ул. Б. Воевод и далее по установленному маршруту;

Обратно – ул. Николае Димо, ул. Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.

Столичный водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.