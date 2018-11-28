Президент Петр Порошенко в среду, 28 ноября, подписал законопроект, которым вводится военное положения в десяти областях Украины. Об этом сообщил пресс-секретаря президента Святослава Цеголко в Twitter.
Ранее сегодня правительственная газета Урядовый курьер опубликовала Указ президента о введении военного положения на 30 дней.
Позже стало известно, что закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Корреспондент.
Отметим, изначально президент предлагал ввести военное положение на 60 дней на территории всей страны, но позже согласился на условия парламента ввести военное положение на 30 дней в десяти областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.
Комментарии
- Опубликован окончательный указ о военном положении в Украине
- В Конго число заразившихся Эболой достигло 421 человека
- В австралийском штате Квинсленд идет эвакуация из-за лесных пожаров
- В Грузии начался второй тур президентских выборов
- Самолет Lion Air не был готов к полету, считает следствие в Индонезии
- В Китае 22 человека погибли из-за взрыва вблизи химзавода
- Нападавший на автобус с футболистами Боруссии получил 14 лет тюрьмы
- В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии
- Число пострадавших в результате землетрясения в Иране превысило 700 человек
- Саудовская Аравия побила месячный рекорд добычи нефти
- Фермер вырастил быка-гиганта и теперь не знает, что с ним делать
- Названы самые популярные среди граждан Молдовы автомобили
- СМИ: в Париже продали на аукционе часть лестницы Эйфелевой башни
- Андриан Канду провел телефонный разговор с главой Верховной Рады Украины
- Ученые раскрыли секрет хорошего сна
- Убийство детей в Хынчештском районе: полиция задержала подозреваемого
- В Англии нашли массовое захоронение женщин
- С декабря повысят зарплаты более 4800 работникам "Poștа Moldovei"
- Павел Филип о ситуации в Украине: КПП работают в обычном режиме, угрозы безопасности Молдовы нет
- Мэрия Кишинева объявила тендер на покупку 50 автобусов
- Головокружительный успех: астролог назвал три знака, которым повезет в 2019 году
- Чудом остался жив после шести огнестрельных ранений: житель села Стояновка рассказал подробности покушения
- Пожилые люди, чья ежемесечная пенсия ниже 2000 леев, получат в декабре помощь в размере 600 леев
- Последняя неделя осени в Молдове будет на редкость холодной
- У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md