Незнакомец вернул пассажиру потерянный кошелек, добавив туда денег

Джинни Шаматт из США рассказала в "Фейсбуке" про доброго человека, который вернул её сыну кошелёк, забытый в самолёте, и оставил добрую записку. Женщина написала, что этот поступок помогает восстановить веру в человечество.

20-летний Хантер Шаматт летел к сестре на свадьбу в Лас-Вегас, когда потерял в самолёте кошелёк. Но каково же было удивление парня, когда он получил его в посылке вместе с удивительной запиской, которую оставил незнакомец, пишет life.

"<...> Подумал, ты захочешь его вернуть. С наилучшими пожеланиями. P. S.: Я добавил денег, чтобы у тебя теперь было 100 долларов и ты мог отпраздновать возвращение кошелька. Удачи!", - говорится в записке.

Фото: facebook/Jeannie Shamatt

Семья Шаматт решила найти автора записки, на которой были только инициалы Т. Б. и почтовый штамп из Омахи. В итоге таинственного добряка удалось найти только после интервью на телевидении. Им оказался Том Браун, который рассказал свою версию событий.

Он нашёл кошелёк, в котором лежали 60 долларов и банковская карта. А ещё зарплатные чеки и личное удостоверение. И Том решил не отдавать находку лётному экипажу, а лично отправить. И добавил ещё 40 долларов к деньгам парня, чтобы его немного порадовать.

По словам Тома, он совсем не рассчитывал получить столько внимания из-за своего поступка, а просто хотел сделать "правильную вещь". Семье Шаматт удалось лично встретиться с добросердечным мужчиной, но Джинни поблагодарила его и в соцсетях, чтобы как можно больше людей вдохновились этой историей.

"Я лично хочу поблагодарить Тома Брауна и его жену за восстановление веры в то, что удивительные люди ещё есть и мир не такой мрачный", - сказала Джинни Шаматт.