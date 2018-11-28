Тренер одной из спортивных школ подмосковного города Наро-Фоминска ударил ученика ногой в голову за ошибку. Видеоролик, снятый очевидцами, опубликован на YouTube.
По завершению спарринга один из спортсменов по ошибке направился в чужой угол. После инцидента ребёнка отвезли в больницу. Подросток отделался синяком, но школьника спас шлем, а так он мог получить серьёзную травму, пишет life.
Родители, как отмечается, не стали писать заявление в полицию, так как поверили, что тренер уволится, но своё обещание он не сдержал.
Теперь, как сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области, по данному факту начата проверка.
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