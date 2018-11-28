H&M закрывает бренд Cheap Monday из-за падения продаж

Крупный шведский ретейлер одежды H&M закрывает один из своих брендов Cheap Monday из-за негативных финансовых показателей. Об этом говорится на сайте компании.

Ликвидация бренда начинается немедленно и завершится к 30 июня 2019 года. Процесс затронет 80 сотрудников компании, но, как заверили в H&M, им помогут с дальнейшим трудоустройством, пишет life.

Cheap Monday был основан в 2004 году. Он имеет лишь один магазин — в Лондоне, но бренд доставляет одежду ещё в 17 стран Европы.