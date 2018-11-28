Павел Филип: онлайн-приложение будет информировать граждан об условиях движения на национальных дорогах

Подготовка дорог страны к зиме и меры, которые необходимо предпринять для улучшения условий дорожного движения, обсудили сегодня в правительстве. Премьер-министр Павел Филип заявил о важности постоянного сотрудничества между властями и постоянного информирования граждан о проходимости дорог.

"Люди должны знать, на каких дорогах идет работа, в каком они состоянии, кто несет ответственность, чтобы, когда возникает проблема, каждый знал, к кому именно можно обратиться", - сказал премьер-министр.

Так, будет запущено онлайн-приложение, с помощью которого граждан будут информировать об условиях движения на национальных дорогах; также они смогут узнать, кто из местных или центральных органов власти несет ответственность за определенный регион, передает Молдпрес.

Кроме того, с 17 ноября начал работу круглосуточный Центр мониторинга. Отсюда будет идти управление снегоуборочными работами, а также работой специализированных служб. В целях обеспечения лучшего мониторинга машин по расчистке дорог премьер-министр предложил оснастить их системами спутникового наблюдения (GPS).

Кроме того, для улучшения условий движения будет применяться Руководство по обслуживанию общественных дорог в зимнее время. Документ оговаривает порядок взаимодействия между ответственными учреждениями и государственными органами власти при объявлении кодов метеоопасности. В этом контексте Павел Филип заявил о необходимости поддерживать активный диалог с местными властями, чтобы эффективно управлять ситуацией на национальных и местных дорогах, подчеркнув, что повышенное внимание следует уделять ведущим в школы дорогам.

В этом году в снегоуборочных и других работах на дорогах в зимний период будет задействовано 518 единиц техники и использовано около 15 тыс. тонн технической соли.

Дополнительную информацию об условиях дорожного движения в зимний период граждане могут получить на сайте www.asd.md или по номерам телефонов 022-22-55-30 и 060477117.