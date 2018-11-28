Более 500 снегоуборочных машин будут работать на дорогах страны в зимний период

Более 500 снегоуборочных машин будут задействованы в зимнее время для расчистки снега на дорогах страны. Об этом сообщили сегодня министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич и госсекретарь Анатол Усатый.

На дорогах национального значения установлена 41 камера видеонаблюдения, и ситуацию на трассах можно в реальном режиме времени отследить на сайте Государственной администрации автодорог (asd.md), передает Молдпрес.

Кирилл Габурич призвал водителей перед поездкой ознакамливаться с состоянием дорог, и сообщил, что в случае необходимости граждане могут звонить на номер круглосуточной оперативной службы Государственной администрации автодорог - 022-74-89-61.

По словам Анатола Усатого, минувшей ночью по дорогам страны распределено около 1600 тонн противоскользящего материала.

В Республике Молдова 9300 км дорог национального и 3900 км – местного и регионального значения.