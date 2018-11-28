Вымогал деньги у пациентов: в Кантемире задержали врача по подозрению в коррупции

Врача из Кантемира задержали по подозрению в коррупции. При обысках в его доме и офисе полиция обнаружила 76 тысяч леев, шесть с половиной тысяч евро и 400 долларов.

По данным следствия, мужчина вымогал деньги у пациентов, которые хотели без записи сделать УЗИ. Врача задержали на 72 часа, ему грозит до шести лет тюрьмы. По данным НЦБК, за девять месяцев текущего года по делам о коррупции проходили 40 сотрудников сферы здравоохранения.

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