За последние сутки в Молдове произошло два пожара: погиб человек

73-летний мужчина из села Медвежа Бричанского района погиб в пожаре в собственном доме. По словам спасателей, огонь вспыхнул в комнате жертвы. Причины возгорания устанавливаются.

Еще один пожар произошел в селе Бульбоака того же района. 85-летняя женщина отравилась угарным газом, ее доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при эксплуатации печи.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала года в стране случилось 1520 пожаров, в которых погибли 95 человек.





