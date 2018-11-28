В Кишиневе задержали подростка за кражу в детском саду

Столичная полиция задержала 15-летнего парня. По данным правоохранительных органов, подросток украл из детсада на Чеканах магнитофон и пылесос.

Полиция задержала подозреваемого в краже из детского сада, расположенного в столичном секторе Чеканы. Несовершеннолетний проник в детский сад через окно и украл магнитофон и пылесос. Подозреваемого доставили в полицейский участок для выявления обстоятельств.

Несовершеннолетнему грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или лишение свободы сроком на четыре года.