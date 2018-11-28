Ученые раскрыли секрет хорошего сна

Многие люди страдают от проблем со сном. Несколько лет назад ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, что женщинам требуется больше времени для сна, так как они чаще мужчин используют мозг в режиме многозадачности и, как следствие, тратят больше энергии. Но что делать, если именно женщины часто страдают от бессонницы и других проблем со сном?

Ученые из Канизийского колледжа (США) выяснили, что женщинам комфортнее всего спать рядом с собакой, сообщает Daily Mail. Для эксперимента ученые опросили 962 женщины. Более половины из них чувствовали умиротворение от нахождения рядом со своим четвероногим другом. Те женщины, которые засыпали вместе с котом или другим человеком, просыпались чаще и спали беспокойнее. Чем же обусловлена такая реакция на собак?

Во-первых, после прогулки с питомцем легче заснуть и проще встать утром. Во-вторых, собака на подсознательном уровне воспринимается человеком как защитник. И самое главное — когда хозяин и собака смотрят друг другу в глаза, у них поднимается уровень окситоцина (гормона счастья). Понимание того, что тебя любят, помогает чувствовать себя спокойнее, передает Моя Планета.