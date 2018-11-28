Названы самые популярные среди граждан Молдовы автомобили

Каждая вторая новая машина, проданная за 10 месяцев этого года - внедорожник. По данным портала piațaauto.md, с января по октябрь купили почти 5100 автомобилей, из которых кроссоверов и паркетников - свыше двух с половиной тысяч.

По данным статистики, наиболее популярным был кроссовер Dacia Duster. За 10 месяцев продали 250 таких автомобилей. 220 человек стали владельцами новых Toyota RAV4. На третьем месте Хёндэ Тусон - 207 машин.

Большим спросом пользовались также кроссоверы Kia Sportage и Suzuki Vitara, их продали примерно по 150.

В список самых продаваемых вошли также Хёндэ Сантафе и Renault Каджар - этих машин купили свыше двухсот. Также были популярны Nissan Qashqai, Шкода Кодьяк и Toyota Land Cruiser.