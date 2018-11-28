Ученые выяснили, как мозг человека запоминает и стирает информацию

Исследования показали, почему мы иногда называем бывших начальников именами нынешних.

Учёные из Центра медицинских исследований Scripps Research изучили процессы запоминания и забывания и выяснили, как именно они происходят, пишет Naked Science.

Как выяснилось, за оба механизма отвечает один и тот же вид нейронов — дофаминовый. Именно он руководит запоминанием новой информации и стиранием из памяти старой, если она не нужна, передает life.

— Мы считаем, что эта система создана для устранения воспоминаний, которые не представляют ценности, а потому хранить их на протяжении долгого времени не обязательно. На мой взгляд, тот факт, что за процесс отвечает один и тот же нейрон, довольно элегантен, — рассказал один из авторов исследования, Джейкоб Берри.

К этому выводу учёные пришли после экспериментов на плодовых мушках. С помощью дрессировки их приучили ассоциировать один и тот же запах с разрядом тока. Насекомые запомнили запах и начали его избегать. А эксперты тем временем следили за активностью нейронов в их мозге.

Иногда, отмечается в исследовании, свежая информация смешивается с давно усвоенной, и этим объясняется ретроактивное вмешательство, то есть ситуация, когда вы, например, называете старого начальника именем нового.