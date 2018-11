Отмечается, что погодные условия также повлияли на ситуацию на дорогах — аварийные службы получили несколько обращений с просьбами о помощи, пишет life.

Представители аэропорта Сиднея заявили, что в настоящий момент работает только одна взлётная полоса, из-за чего некоторые рейсы пришлось отменить или задержать.

Местные синоптики полагают, что штормы будут бушевать большую часть дня и прекратятся только вечером, но при этом сильный ветер сохранится.

SYDNEY - Stations flooded, powerlines and trees down as well as homes inundated with water