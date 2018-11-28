Элтон Джон отменил концерт за пять минут до его начала

Элтон Джон отменил концерт во Флориде за несколько минут до его начала из-за воспаления уха. Об этом сообщает британская газета The Independent.

— Мы с сожалением объявляем, что из-за инфекции уха Элтон Джон сегодня выступить не сможет. Дата перенесённого в Орландо концерта будет объявлена в ближайшем будущем, поэтому, пожалуйста, сохраняйте билеты, — приводит газета слова организаторов мероприятия.

Джон должен был выступить во Флориде в рамках прощального мирового турне Yellow Brick Street, который состоит из 300 концертов и начался в сентябре нынешнего года в США. Последний концерт Джон даст в 2021 году, передает life.