Суд города Тараз в Казахстане приговорил к пожизненному заключению олигарха Мухтара Аблязова - одного из спонсоров Фонда Open Dialog. Его признали виновным в организации убийства Эржана Татишева - топ-менеджера банка TuranAlem. По данным прокуроров, Аблязов заказал убийство Татишева совместно с местным предпринимателем Муратханом Ткмади. Целью обоих был захват активов, находящихся в собственности Татишева. По данным местной прессы, Мухтар Аблязов, один из главных источников финансирования и основной выгодополучатель лобби-услуг организации, обогатился за счёт рейдерских схем и отмывания денег.
Financial Times опубликовала расследование, в котором описала схемы казахского олигарха по банкротству некоторых банков, захвату активов, подкупам и чёрному PR. Он был осуждён в Казахстане, а также находился под следствием в России, Украине и Великобритании, сообщает allmoldova.
Напомним, что Людмила Козловская - председатель Фонда Open Dialog была выслана из Польши и Европейского Союза. В отчете, представленном в Европарламенте, Фонд был обвинён в участии в гибридной войне, проводимой Российской Федерацией против Запада.
Авторы документа утверждают, что Людмила Козловская была завербована российскими спецслужбами. Уточним, что Людмила Козловская проявила себя и поддержкой осуждённого в Кишиневе олигарха Вячеслава Платона.
Financial Times писала, что Вячеслав Платон был представлен Фондом Open Dialog жертвой политической расправы. Этот же источник отметил, что организация Людмилы Козловской предоставляла правозащитные услуги Ренато Усатому - бывшему мэру Бельц, сбежавшему в Москву, а также лидеру экстремистского движения Antifa Григорию Петренко, бежавшего в Германию.
Напомним, что и лидеры ПДС и ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе, а также ряд журналистов были проплачены этой организацией, включая Наталью Морарь. Их встречали вместе на многих мероприятиях, организованных Фондом в Брюсселе. А Следственная комиссия парламента Кишинева выявила связь между Козловской, Платоном и лидерами ПДС, ППДП - Майей Санду и Андреем Нэстасе.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md