Один из спонсоров Фонда Open Dialog осужден пожизненно в Казахстане за соучастие в убийстве

Суд города Тараз в Казахстане приговорил к пожизненному заключению олигарха Мухтара Аблязова - одного из спонсоров Фонда Open Dialog. Его признали виновным в организации убийства Эржана Татишева - топ-менеджера банка TuranAlem. По данным прокуроров, Аблязов заказал убийство Татишева совместно с местным предпринимателем Муратханом Ткмади. Целью обоих был захват активов, находящихся в собственности Татишева. По данным местной прессы, Мухтар Аблязов, один из главных источников финансирования и основной выгодополучатель лобби-услуг организации, обогатился за счёт рейдерских схем и отмывания денег.

Financial Times опубликовала расследование, в котором описала схемы казахского олигарха по банкротству некоторых банков, захвату активов, подкупам и чёрному PR. Он был осуждён в Казахстане, а также находился под следствием в России, Украине и Великобритании, сообщает allmoldova.

Напомним, что Людмила Козловская - председатель Фонда Open Dialog была выслана из Польши и Европейского Союза. В отчете, представленном в Европарламенте, Фонд был обвинён в участии в гибридной войне, проводимой Российской Федерацией против Запада.