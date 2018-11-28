В Китае готовятся к рождению третьего генно-модифицированного ребёнка

Китайский генетик Цзянькуй Хэ заявил, что кроме рождения двух детей с отредактированным геномом в его проекте ожидают скорого появления на свет третьего ребёнка. Как сообщает Reuters, Хэ "создал" ребёнка с отредактированным ДНК в рамках того же проекта, который реализовывал в тайне от своего начальства и научного сообщества КНР в целом.

Для своего эксперимента Хэ отобрал восемь пар, которые должны были стать родителями для таких же модифицированных детей, как девочки-близнецы Лулу и Нана. Младенцы, появившиеся на свет несколько недель назад, благодаря вмешательству генетиков обладают врождённым иммунитетом к заражению ВИЧ. Заявленная цель генетического эксперимента — наделить эмбрион врождённым иммунитетом к ВИЧ за счёт удаления гена CCR5. Учёные заявляют, что люди, в ДНК которых отсутствует такой участок хромосомы, обладают врождённым иммунитетом к смертельному вирусу, пишет life.

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