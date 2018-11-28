Делом занимается юридическая фирма Arnold & Porter. Ее представитель Р. Стэнтон Джонс заявил, что у государства есть полгода на возмещение Хуарес ущерба, иначе дело пойдет в суд. «Помещая в заключение маленьких детей, правительство США берет на себя ответственность за их безопасность, комфорт и санитарные условия», — сказал он.

В центре содержания нелегальных мигрантов в городе Дилли американские миграционные службы содержат матерей с детьми, многие из которых ранее оказались разделены на границе США.

20 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий практику разлучения на границе семей мигрантов.

В июне коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США, попал на обложку журнала Time. Темой номера стала жесткая политика Белого дома в отношении мигрантов.