В 2019 году бюджетников ждет три дополнительных выходных дня

30 апреля, 10 мая и 26 августа 2019 года будут выходными для работников бюджетной сферы. Постановление было принято сегодня на заседании правительства.

Однако, они должны будут выйти на работу 13 апреля, 18 мая и 17 августа 2019 года, которые будут рабочими днями, пишет Молдпрес.

Министр здравоохранения и социальной защиты Сильвия Раду заявила на заседании правительства, что решение было принято с целью оптимального использования работниками выходных/нерабочих и праздничных дней в 2019 году.

Проект постановления был разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в сотрудничестве с Национальной конфедерацией работодателей и Национальной конфедерацией профсоюзов.

Министерства, другие центральные административные органы, руководители предприятий, учреждений и организаций обеспечат эффективную работу в рабочие дни подведомственных учреждений.

В течение года работникам Республики Молдова предоставляется 13 праздничных/нерабочих дней, установленных законом.