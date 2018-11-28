Посол Молдовы во Франции отозван

Правительство приняло сегодня решение отозвать Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова во Франции Эмиля Друк.

Предложение было выдвинуто в ходе заседания правительства министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновским. В контексте, министр поблагодарил посла за его вклад в продвижение интересов нашей страны, передает Молдпрес.

Эмиль Друк был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова во Франции в июне 2017 года.