Морские бактерии способны "пожирать" нефть

Ученые в Техасском университете в Остине узнали, что морские микробы успешно растворяют пластик, разъедают нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает Daily Mail

Специалисты выяснили, что генетические особенности морских бактерий позволяют им использовать как питательную среду и средство для роста частицы углеводородов. Но такие бактерии обитают только в очень горячей воде, преимущественно возле активных вулканов и горячих гейзеров, пишет Корреспондент.

Эти микроорганизмы и частицы, которые они поглощают, разогреваются до 200 градусов. Специалисты хотят использовать эти способности бактерий в борьбе с пятнами нефти и пластиком в морях и океанах.

Ученые предполагают, что бактериям необходимо воссоздать естественные условия, то есть увеличить температуру воды и "пищи".